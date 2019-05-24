В Тюмени обсудили сохранение истоков русской словесности и культуры

СЕГОДНЯ 12:39 2019-05-24T12:53:40+03:00

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Сегодня в Тюменском драматическом театре состоялось пленарное заседание 42-й Международной научно-практической конференции «Православные истоки Русской словесности и культуры». Мероприятие традиционно посвящено празднованию Дню славянской письменности и культуры, а также приурочено к 1150-летию со дня преставления святого равноапостольного Кирилла и 250-летию русского поэта, баснописца И.А. Крылова.

Не обошли стороной организаторы и важные даты в истории Тюменской области, а именно 185-летние юбилеи знаменитых уроженцев Тобольска – великого русского учёного энциклопедиста Д.И. Менделеева и выдающегося живописца В.Г. Перова. Этот год также проходит под знаком 175-летия со дня рождения И.Я. Словцова – основателя Тюменского краеведческого музея, 75-летия образования Тюменской области и 30-летней годовщины возрождения Тобольской духовной семинарии.

- Приятно и на душе радостно, каждый раз, когда мы собираемся в день славянской письменности почтить память Кирилла и Мефодия, тех основ, которые они создали, - отметила первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик. - Говоря об истории конференции, в этом году мы приурочили ее сразу к нескольким знаменательным датам общероссийского и регионального уровня.

Замгубернатора добавила, что проводимая конференции – один из способов передачи тех традицией, которые необходимо сохранять в обществе. Наталья Шевчик подчеркнула, что особенно важно в условиях клипового мышления среди подрастающего поколения, всевозможных речевых сокращений, бережно хранить красивое звучание слова. Передавать понимание славянской письменности и языка как самой важной составляющей культурного наследия.

Глава Тобольской митрополии, ректор Тобольской духовной семинарии, митрополит Тобольский и Тюменский Дмитрий добавил, что сегодня областным правительством реализуется множество программ, направленных на сохранение культурного наследия региона. Серьезное внимание уделяется и просветительской работе среди учащихся. Большое значение в этом плане играет введение в школах предмета православная культура.

- В нашу Тобольскую духовную семинарию приезжают из многих епархий России и Ближнего зарубежья. Более 800 выпускников семинарии служат священнослужителями в разных уголках нашей страны, в том числе на Дальнем Востоке, - подчеркнул митрополит Тобольский и Тюменский Дмитрий.

Отметим, что празднование Дня славянской письменности продолжится в Тюменской филармонии. Здесь выступит сводный хор из участников хоровой капеллы филармонии, академического и детского хоров Тюменского государственного института культуры, воспитанников школ искусств. Всего в сводном хоре будет более чем 350 человек.

Затем празднования продолжатся в Духовной столице Сибири – городе Тобольске. С 27 по 29 мая там состоится XIX Межрегиональный фестиваль «Православие и СМИ».

ИСТОЧНИК KP.RU