В Тюмени задержали серийных разбойников

СЕГОДНЯ 12:05 2019-05-24T12:10:14+03:00

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Серийных разбойников задержали в Тюмени. Молодые люди, 18, 26 и 28 лет ночью напали на девушку и угрожая ей расправой похитили сотовый телефон, наушники и деньги. Злоумышленников на автомобиле удалось задержать по «горячим следам»

Выяснилось, что двое из них уже имеют судимость. У одного из них при обыске изъяли сигарету, в которой находилось свыше полуграмма «соли». После нападения на девушку они ограбили молодого человека. Его посадили в машину, ударили монтировкой и отобрали дорогой гаджет. После чего потерпевшего вытолкнули из двигающегося автомобиля.

Полицейские уже установили причастность подозреваемых к двенадцати эпизодам преступлений. В настоящее время все трое задержаны, на них заведены уголовные дела, сообщили в пресс-службе городской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU