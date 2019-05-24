2019-05-24T11:35:09+03:00
Общество

Спрос на вечерние платья в Тюмени вырос с начала года в три раза

Самые ходовые размеры S и XS
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тюмени вырос спрос на вечерние платья. По сравнению с январем спрос в мае вырос в три раза. Наряды покупают молодым девушкам на выпускной бал.

Эксперты сервиса объявлений Юла отмечают, что уже в апреле тюменцы активно интересовались праздничным гардеробом в 15 раз чаще, чем в начале года. Сейчас средняя цена платья на выпускной составляет 2 390 рублей. Это на треть ниже средней цены по стране.

Интересно, что каждый пятый продавец платьев сделал скидку на свой товар, большинство выбрали функцию оплаты за товар по карте (89%) и подключили возможность его доставки в другой город (73%).

Любопытно, что тюменки часто перепродают платья так ни разу их не надев. 22% всех нарядов на Юле, оказались с пометкой “новое”. Самый распространенный размер - S (42-44). Объявления с такой вечерней одеждой составляют почти половину всех объявлений (45%). На втором месте — миниатюрный XS (40-42), их 24% предложений. За ним — M (44-46) с долей в 21%. На большие размеры от L (46-48) и выше пришлось только 10% объявлений.

В Юле также отмечают, что весной 2019 года самые высокие цены на выпускные платья в Липецке (7 080 рублей в среднем), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 090 рублей). Бюджетнее всего покупка наряда обойдется девушкам из Челябинска (1 970 рублей), Ижевска (1 840 рублей) и Перми (1 680 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени откроют первый в России магазин без кассиров
На улице Пионерской в Тюмени водителям запретили останавливаться
На Кубок России по спортивным танцам на колясках в Тюмень приехали более ста конкурсантов
Ущерб на миллион: на нелегальной АЗС Тюмени землю залили нефтепродуктами
В Ялуторовске и Калининском округе Тюмени пройдет предварительное голосование в думы города и области
Лопнул баллон: в одном из автобусов Тюмени пассажирку контузило хлопком воздуха
В Тюмени обсудили сохранение истоков русской словесности и культуры
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам
В Тюмени задержали серийных разбойников
Сбербанк выступил партнером недели инноваций в Тюменской области «INNOWEEK-2019»
Во дворах Тюмени участились случаи наездов автомобилей на детей
В Тюмени наказали двух грабителей курьера по доставке еды
На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск перевернулся автомобиль с родителями и 7-летним ребенком
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса – Business Online Banking 2019
Тюменский суд рассмотрел дело полицейского, застрелившего наркомана
Как в Тюменской области платить за мусор, если живешь не по прописке или уехал в отпуск
Новосибирский телефонный мошенник обманул почти 40 тюменских пенсионеров
Тюменских детей 1 июня ждут на Фестивале талантов
В Гилевской роще Тюмени установят железное дерево
Погода 24 мая в Тюмени: дождь и сильный ветер
В лиге КВН «Запсиб» за выход в полуфинал поборются семнадцать команд
Для выпускников Тюменского президентского кадетского училища прозвенел последний звонок
ДомКлик от Сбербанка возобновил электронную регистрацию договоров уступки прав требования
Тюменцы с нарушениями слуха могут смотреть телевизор с субтитрами
В Тюмени обнаружено тело насмерть забитой 83-летней бабушки
Тюменских автомобилистов и дальнобойщиков предупреждают об ухудшении погоды
На забеге «Стальной характер-Автоград» в Тюмени можно выиграть автомобиль
Ну и погодка: в Тюменскую область идет дождь с градом и сильный ветер