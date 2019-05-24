Спрос на вечерние платья в Тюмени вырос с начала года в три раза

СЕГОДНЯ 11:35 2019-05-24T11:35:09+03:00

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В Тюмени вырос спрос на вечерние платья. По сравнению с январем спрос в мае вырос в три раза. Наряды покупают молодым девушкам на выпускной бал.

Эксперты сервиса объявлений Юла отмечают, что уже в апреле тюменцы активно интересовались праздничным гардеробом в 15 раз чаще, чем в начале года. Сейчас средняя цена платья на выпускной составляет 2 390 рублей. Это на треть ниже средней цены по стране.

Интересно, что каждый пятый продавец платьев сделал скидку на свой товар, большинство выбрали функцию оплаты за товар по карте (89%) и подключили возможность его доставки в другой город (73%).

Любопытно, что тюменки часто перепродают платья так ни разу их не надев. 22% всех нарядов на Юле, оказались с пометкой “новое”. Самый распространенный размер - S (42-44). Объявления с такой вечерней одеждой составляют почти половину всех объявлений (45%). На втором месте — миниатюрный XS (40-42), их 24% предложений. За ним — M (44-46) с долей в 21%. На большие размеры от L (46-48) и выше пришлось только 10% объявлений.

В Юле также отмечают, что весной 2019 года самые высокие цены на выпускные платья в Липецке (7 080 рублей в среднем), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 090 рублей). Бюджетнее всего покупка наряда обойдется девушкам из Челябинска (1 970 рублей), Ижевска (1 840 рублей) и Перми (1 680 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU