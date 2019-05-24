В Тюмени наказали двух грабителей курьера по доставке еды

СЕГОДНЯ 10:42 2019-05-24T10:42:49+03:00

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Тюменские дуэт, ограбивший курьера по доставке еды, отправили в колонию. Преступление было совершено летом 2017 года, а приговор вынесен 16 апреля 2019 года, и только сейчас он вступил в силу.

Как выяснилось парочка была в сговоре еще с один человеком. Он должен был сделать заказ в кафе, а эти двое украсть еду, когда курьер привезет ее по нужному адресу и будет занят с клиентом. Заказ на 2 часа ночи был сделан в одну из квартир по улице Мира в Тюмени на общую сумму 3300 руб. Приехавшему курьеру неизвестный во дворе дома кулаком ударил в лицо, двое стащили термосумки с едой из салона на общую сумму почти 7 тысяч рублей. После чего троица сбежала.

Двоих удалось найти,преступники полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном и активно способствовали раскрытию преступления. Они также добровольно возместили ущерб. В итоге один из них получил 2 года и 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Другой 2 года и 4 месяца условно с испытательным сроком 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU