На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск перевернулся автомобиль с родителями и 7-летним ребенком
Семья с 7-летним мальчиком перевернулась на автомобиле в Тюменской области. Дорожная авария произошла накануне, 23 мая, в первом часу ночи на 472-м километре федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. Глава семейства не справился с управлением автомобиля «Ниссан Альмера» съехал в кювет и опрокинулся.
В результате 7-летний сын, по предварительным данным, получил перелом бедра и травму ноги, его 32-летняя мама сломала руку. Сам водитель не пострадал, сообщили в областной Госавтоинспекции.
На Тобольском тракте в Тюмени «Мазда 6» столкнулась с мотоциклом «Хонда». Фото ГИБДД Тюменской области
Всего на дорогах региона за минувшие сутки произошло семь дорожных аварий, в которых раны пострадали восемь человек.
ИСТОЧНИК KP.RU