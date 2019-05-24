2019-05-24T10:25:06+03:00
Происшествия

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск перевернулся автомобиль с родителями и 7-летним ребенком

Мальчик и его мама получили серьезные травмы
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменской области перевернулся автомобиль с семьей и 7-летним ребенкомВ Тюменской области перевернулся автомобиль с семьей и 7-летним ребенкомФото: Ольга Крыльцова
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Семья с 7-летним мальчиком перевернулась на автомобиле в Тюменской области. Дорожная авария произошла накануне, 23 мая, в первом часу ночи на 472-м километре федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. Глава семейства не справился с управлением автомобиля «Ниссан Альмера» съехал в кювет и опрокинулся.

В результате 7-летний сын, по предварительным данным, получил перелом бедра и травму ноги, его 32-летняя мама сломала руку. Сам водитель не пострадал, сообщили в областной Госавтоинспекции.

На Тобольском тракте в Тюмени «Мазда 6» столкнулась с мотоциклом «Хонда». Фото ГИБДД Тюменской области

На Тобольском тракте в Тюмени «Мазда 6» столкнулась с мотоциклом «Хонда». Фото ГИБДД Тюменской области

Всего на дорогах региона за минувшие сутки произошло семь дорожных аварий, в которых раны пострадали восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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