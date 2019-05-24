Как в Тюменской области платить за мусор, если живешь не по прописке или уехал в отпуск
Нужно ли платить за мусор. когда живешь в одном месте, а прописан в другом. Такие ситуации часто встречаются, особенно среди студентов. Российское законодательтство в таких случаях предусматривает перерасчет платы.
Жителям Тюменской области с такими вопросами необходимо обращаться в ближайшее отделение АО «ЭК «Восток» и предоставить документ, подтверждающий отсутствие человека (например, справку с места учёбы или работы).
Кроме этого, перерасчет можно оформить, если человек находится в командировке, лежит в больнице, отдыхает, служит в армии.
К заявлению о перерасчёте могут прилагаться документы или заверенные к ним копии:
а) копия командировочного удостоверения или копия решения (приказа, распоряжения) о направлении в служебную командировку или справка о служебной командировке с приложением копий проездных билетов;
б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении;
в) проездные билеты, оформленные на имя потребителя, или их заверенные копии;
г) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их заверенные копии;
д) документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту его временного пребывания в установленных законодательством Российской Федерации случаях, или его заверенная копия;
е) справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого помещения, в котором потребитель временно отсутствовал, подтверждающая начало и окончание периода, в течение которого жилое помещение находилось под непрерывной охраной и пользование которым не осуществлялось;
ж) справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения учебного заведения, детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным пребыванием;
з) справка консульского учреждения или дипломатического представительства Российской Федерации в стране пребывания, подтверждающая временное пребывание гражданина за пределами Российской Федерации, или заверенная копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, содержащего отметки о пересечении государственной границы Российской Федерации при осуществлении выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию;
и) справка, выданная уполномоченным лицом садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, подтверждающая период временного пребывания гражданина на садовом или огородном земельном участке, расположенном в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;
к) иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и продолжительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении.
ИСТОЧНИК KP.RU