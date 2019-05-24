2019-05-24T07:57:51+03:00
Происшествия

Новосибирский телефонный мошенник обманул почти 40 тюменских пенсионеров

Серийного афериста в ближайшее время ждет суд
Маргарита КАЛИНКИНА
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Новосибирского мошенника будут судить в Тюмени. 31-летний неоднократно судимый мужчина с сентября по ноябрь 2018 года обманул 39 пенсионеров, звонил ишимским пенсионерам, самый пожилой из которых 1929 года рождения. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 220 тысяч рублей.

Мужчина звонил на стационарные телефоны и представлялся внуком или племянником. Он говорил, что попал в дорожную аварию и теперь ему нужны деньги на взятку полицейским. Аферист звонил по ночам, чтобы застать пожилых людей врасплох и те не могли правильно оценить ситуацию. Размер запрашиваемой суммы варьировался от 5 до 70 тысяч рублей.

Перечислить их он предлагал на карту или номер мобильного телефона. В одних случаях потерпевшие совершали переводы самостоятельно, в других – злоумышленник прибегал к помощи сотрудников такси, которые, не зная о его преступных намерениях, забирали по указанному адресу деньги и перечисляли их через банкомат.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Мужчине предъявлено обвинение в серии мошеннических действий. Благодаря своевременному обращению граждан в полицию и оперативности правоохранителей, личность мошенника удалось установить. При обыске его жилья было обнаружено большое количество сим-карт, мобильных телефонов и банковских карт.

Благодаря экспертизам и обыскам доказано 39 преступлений. В настоящее время мужчина содержится под стражей. Его уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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