Тюменских детей 1 июня ждут на Фестивале талантов

СЕГОДНЯ 06:56 2019-05-24T06:56:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Фестиваль талантов развернется на площади 400-летия Тюмени 1 июня. С 13 часов малышей и подростков ждут разнообразные интерактивные площадки и мастер-классы. Их готовят детская школа искусств «Гармония», детская художественная школа имени А.П. Митинского и центр творческого развития и гуманитарного образования «Этнос».

Большой концерт горожанам представят лучшие творческие композиции детских школ искусств имени Знаменского, «Этюд» и «Гармония». Изюминкой фестиваля станет показ интерактивного спектакля «Рыжий чулок» от актеров молодежного театра имени Загоруйко «Ангажемент», который состоится в 16 часов здесь же на площади 400-летия Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU