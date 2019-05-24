В Гилевской роще Тюмени установят железное дерево

СЕГОДНЯ 06:11 2019-05-24T06:11:22+03:00

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Железное дерево установят в Гилевской роще Тюмени. Арт-объект появится 25 мая в 15:00. Его крона будет разбита на несколько частей, которые представят возможные функциональные зоны в парке. Горожане смогут проголосовать за вариант, понравившийся больше всего.

Арт-объект расположат у мангальной зоны рядом с пешеходным мостом. Сообщество «Люди Y» будут его раскрашивать, и каждый желающий тоже сможет присоединиться к ним. Проголосовать можно онлайн, выбрав «Каким ты видишь городской парк?».

31 мая будет вторая дизайн-сессия, где организаторы городских событий, экологические, спортивные и туристические сообщества, дизайнеры, архитекторы, активные тюменцы проработают образ Гилевской рощи.

ИСТОЧНИК KP.RU