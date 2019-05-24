Погода 24 мая в Тюмени: дождь и сильный ветер

СЕГОДНЯ 03:41 2019-05-24T03:41:50+03:00

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Пятница, 24 мая, не порадует погодой жителей Тюменской области. В регион придет сильный ветер с порывами до 22-27 м/с и дождь с грозой и градом. Температура воздуха днем составит +14 +19 градусов.

В Тюмени и Тобольске столбики термометров поднимутся максимум до +10 градусов, небольшой дождь. Влажность воздуха составит 73%, атмосферное давление 743 мм рт ст. В Ишиме до +20, в Ялуторовске и Заводоуковске +18.

Славянский мир отмечается сегодня День славянской письменности и культуры (День святых Мефодия и Кирилла). В России также отмечается День кадровика. В народном календаре сегодня Мокий Мокрый. Считалось, если на Мокия работать в поле — град выбьет все посевы. Была и еще одна примета: если во время града выкинуть помело в окно, то он сразу же прекратится. А вот если на Мокия в дождь вымокнуть, то волосы приобретут красоту и силу.

Мокия называли указчиком погоды на все лето. Если этот день дождливый или туманный — то и лето будет сырым. Если восход солнца багровый — то лето будет грозным, с пожарами.

ИСТОЧНИК KP.RU