В лиге КВН «Запсиб» за выход в полуфинал поборются семнадцать команд

23 Май 15:56 2019-05-23T15:56:47+03:00

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Семнадцать команд сразятся в четверть финале лиги КВН «Запсиб». Победители получат право на выход в полуфинал и принять участие в сочинском Международном фестивале «КиВиН».

24 и 25 мая в Тюмени ждут веселых и находчивых из Новосибирска, Челябинска, Кургана, Томска, Магнитогорска, Ярославля, Югры, Свердловской и Тюменской области. Игры состоятся во Дворце творчества и спорта «Пионер». Начало в 19:00. Игроков ждет три конкурса: приветствие, биатлон и музыкальный номер.

- Важно, чтобы у команды был куратор-наставник. Он помогает распределить силы на три конкурса. Это позволяет сделать игры смешнее и качественнее, а также повысить уровень команд в целом. Такая практика используется только в нашей лиги, поэтому работа с кураторами в двойне ценнее для команд, — рассказала руководитель лиги Ирина Белобородова.

24 мая на сцену «Пионера» выйдут команды Конфеты (Тюмень), Марс (Магнитогорск) Город с видом на поле (Полевской), Апрель (Тюмень), ГОСТ (Тюмень), ЗапСиб (Тюмень), Столик (Чулым), Красная Фурия (Ярославль), Тихий омут (Омутинка).

А 25 мая команды Сливочное масло (Тюмень), Все Красиво (Курган), Что-то интересное (Тюмень), Город N (Челябинск), Вояж (Томск), Вероника (Нижневартовск), ПЕГАС Гансалес (Тобольск), Я обиделась (Новосибирск).

Напомним, что чемпионом лиги в 2018 году стала команда КВН «Русь», которая по итогам XXX Международного фестиваля «Кивин-2019» обеспечила себе место в телевизионной лиге. А летом команда КВН «Наполеон Динамит» представит Тюменскую область фестивале голосящий Кивин» в Светлогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU