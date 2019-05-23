2019-05-23T15:56:47+03:00
Общество

В лиге КВН «Запсиб» за выход в полуфинал поборются семнадцать команд

Победитель получит путевку на сочинский Международный фестиваль «КиВиН»
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Семнадцать команд сразятся в четверть финале лиги КВН «Запсиб». Победители получат право на выход в полуфинал и принять участие в сочинском Международном фестивале «КиВиН».

24 и 25 мая в Тюмени ждут веселых и находчивых из Новосибирска, Челябинска, Кургана, Томска, Магнитогорска, Ярославля, Югры, Свердловской и Тюменской области. Игры состоятся во Дворце творчества и спорта «Пионер». Начало в 19:00. Игроков ждет три конкурса: приветствие, биатлон и музыкальный номер.

- Важно, чтобы у команды был куратор-наставник. Он помогает распределить силы на три конкурса. Это позволяет сделать игры смешнее и качественнее, а также повысить уровень команд в целом. Такая практика используется только в нашей лиги, поэтому работа с кураторами в двойне ценнее для команд, — рассказала руководитель лиги Ирина Белобородова.

24 мая на сцену «Пионера» выйдут команды Конфеты (Тюмень), Марс (Магнитогорск) Город с видом на поле (Полевской), Апрель (Тюмень), ГОСТ (Тюмень), ЗапСиб (Тюмень), Столик (Чулым), Красная Фурия (Ярославль), Тихий омут (Омутинка).

А 25 мая команды Сливочное масло (Тюмень), Все Красиво (Курган), Что-то интересное (Тюмень), Город N (Челябинск), Вояж (Томск), Вероника (Нижневартовск), ПЕГАС Гансалес (Тобольск), Я обиделась (Новосибирск).

Напомним, что чемпионом лиги в 2018 году стала команда КВН «Русь», которая по итогам XXX Международного фестиваля «Кивин-2019» обеспечила себе место в телевизионной лиге. А летом команда КВН «Наполеон Динамит» представит Тюменскую область фестивале голосящий Кивин» в Светлогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени откроют первый в России магазин без кассиров
На улице Пионерской в Тюмени водителям запретили останавливаться
На Кубок России по спортивным танцам на колясках в Тюмень приехали более ста конкурсантов
Ущерб на миллион: на нелегальной АЗС Тюмени землю залили нефтепродуктами
В Ялуторовске и Калининском округе Тюмени пройдет предварительное голосование в думы города и области
Лопнул баллон: в одном из автобусов Тюмени пассажирку контузило хлопком воздуха
В Тюмени обсудили сохранение истоков русской словесности и культуры
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам
В Тюмени задержали серийных разбойников
Спрос на вечерние платья в Тюмени вырос с начала года в три раза
Сбербанк выступил партнером недели инноваций в Тюменской области «INNOWEEK-2019»
Во дворах Тюмени участились случаи наездов автомобилей на детей
В Тюмени наказали двух грабителей курьера по доставке еды
На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск перевернулся автомобиль с родителями и 7-летним ребенком
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса – Business Online Banking 2019
Тюменский суд рассмотрел дело полицейского, застрелившего наркомана
Как в Тюменской области платить за мусор, если живешь не по прописке или уехал в отпуск
Новосибирский телефонный мошенник обманул почти 40 тюменских пенсионеров
Тюменских детей 1 июня ждут на Фестивале талантов
В Гилевской роще Тюмени установят железное дерево
Погода 24 мая в Тюмени: дождь и сильный ветер
Для выпускников Тюменского президентского кадетского училища прозвенел последний звонок
ДомКлик от Сбербанка возобновил электронную регистрацию договоров уступки прав требования
Тюменцы с нарушениями слуха могут смотреть телевизор с субтитрами
В Тюмени обнаружено тело насмерть забитой 83-летней бабушки
Тюменских автомобилистов и дальнобойщиков предупреждают об ухудшении погоды
На забеге «Стальной характер-Автоград» в Тюмени можно выиграть автомобиль
Ну и погодка: в Тюменскую область идет дождь с градом и сильный ветер