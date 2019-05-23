ДомКлик от Сбербанка возобновил электронную регистрацию договоров уступки прав требования

23 Май 15:24 2019-05-23T15:25:31+03:00

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ДомКлик от Сбербанка начал проводить электронную регистрацию договоров уступки прав требования по договорам в долевом строительстве (в регионах ЕГРОН). Теперь зарегистрировать сделку по договорам уступки прав требования от инвесторов – юридических лиц можно без посещения Росреестра или МФЦ.

Первую сделку в Тюмени с использованием данного сервиса провел Сбербанк совместно с инвестором ООО «Заречный», входящим в ГК «Меридиан». Напомним, что сервис электронной регистрации по договору долевого участия в Сбербанке был запущен в 2017 году. На территории обслуживания Западно-Сибирского отделения банка данным сервисом пользуются более 45% застройщиков.

- Доля сделок по договору уступки прав требований на первичном рынке недвижимости в нашем регионе составляет более 30%. Теперь подать документы на электронную регистрацию в Росреестр стало возможным прямо в офисах партнёров – подрядчиков или инвесторов. При таком способе подачи документов срок получения услуги сокращается до 5 дней, а для физических лиц размер государственной пошлины снижается на 30%.Электронная регистрация возможна как для сделок с использованием заемных средств Сбербанка, так и для неипотечных сделок, – комментирует начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Западно-Сибирского отделения Сбербанка Оксана Губко.

ИСТОЧНИК KP.RU