2019-05-23T15:10:29+03:00
Общество

Тюменцы с нарушениями слуха могут смотреть телевизор с субтитрами

Услуга есть на восьми федеральных каналах
Маргарита КАЛИНКИНА
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Программы федеральных каналов ТВ можно смотреть с субтитрамиПрограммы федеральных каналов ТВ можно смотреть с субтитрамиФото: Ольга Крыльцова
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Тюменцы с нарушениями слуха могут использовать субтитры при просмотре телевизора. Такую техническую возможность предоставляет РТРС на обязательных общедоступных телеканалах. Т. е. трансляцию каналов можно дополнить субтитрами по собственному усмотрению. Они есть на Первом канале, Россия 1, HTB, «Россия К», «ТВ Центр», «Карусель», «Матч ТВ» и «Пятый канал». Для этого достаточно нажать отвечающую за телетекст кнопку на пульте телевизора.

Узнать более подробную информацию можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по круглосуточному телефону 8 (800) 220-20-02. Звонок по России бесплатный.

Сейчас в России более 13 миллионов людей с нарушением слуха, в том числе более 1 миллиона — дети. С 2020 года в силу вступит законопроект, согласно которому доля передач с субтитрами на телевидении должна составлять не менее 5%. Этот пункт будет введен в перечень лицензионных требований для телеканалов. Требование коснется новостных выпусков, кинофильмов, телесериалов и развлекательных передач. Проект закона разработан в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» и направлен на увеличение доступности контента СМИ для инвалидов по слуху, сообщили в филиале РТРС «Урало-Сибирский региональный центр»

ИСТОЧНИК KP.RU

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