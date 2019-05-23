2019-05-23T14:39:57+03:00
Происшествия

В Тюмени обнаружено тело насмерть забитой 83-летней бабушки

В убийстве подозревают сына женщины
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменец насмерть забил свою 83-летнюю матьТюменец насмерть забил свою 83-летнюю матьФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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Тело избитой пенсионерки обнаружено накануне, 22 мая, в квартире дома на Московском тракте Тюмени. 83-летнюю бабушку с множественными травмами обнаружила около 11 часов социальный работник. Она ежедневно навещала пенсионерку и помогала в быту.

По подозрению в преступления задержан 51-летний сын погибшей. По версии следствия пьяный мужчина до смерти забил мать из-за внезапно возникшей неприязни. Он наносил ей удары по всему телу и голове. От полученных травм старушка скончалась на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Мужчина уже полностью признал свою вину, в ближайшее время ему предъявят обвинение и возьмут пол стражу. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, расследование преступления продолжается, сообщили в следственном отделе СКР по Калининскому округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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