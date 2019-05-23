Тюменских автомобилистов и дальнобойщиков предупреждают об ухудшении погоды

23 Май 14:24 2019-05-23T14:24:35+03:00

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Дальнобойщиков и автомобилистов предупреждают об ухудшении погоды и дорожных условиях на федеральных трассах Тюменской области. По сообщениям синоптиков, 24 мая днем в регионе местами ожидаются очень сильный ветер, порывы которого возможны до 22-27 м/с, пойдет также дождь с грозой и градом.

Уралуправтодор просит водителей быть особенно внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим. О нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО нужно сообщить по круглосуточному бесплатному телефону Дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора 8-800-200-63-06.

ИСТОЧНИК KP.RU