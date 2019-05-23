2019-05-23T14:11:43+03:00
Общество

Ну и погодка: в Тюменскую область идет дождь с градом и сильный ветер

24 мая вновь будет очень холодно
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени вновь портится погода. Синоптики предупредили о граде и сильном ветреВ Тюмени вновь портится погода. Синоптики предупредили о граде и сильном ветреФото: Ольга Крыльцова
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В Тюменскую область вновь идет похолодание и очень сильный ветер. По данным Тюменского Гидрометцентра завтра, 24 мая, днем начнется дождь с грозой и градом, а в регионе порывы ветра будут достигать 22-27 м/с. Температура воздуха в ночь на субботу, 25 мая опустится +1 градуса, днем до +8 +10 градусов.

В Тюмени дождь с грозой начнется уже сегодня ночью. Юго-западный ветер будет 8–13 м/с с порывами до 20 м/с. Температура воздуха опустится до +7 +9 градусов. Днём порывы ветра усилятся до 23 м/с, а столбики термометров поднимутся до +14 +16 градусов. Дождь с грозой и градом сохранятся. Такая погода продержится сутки.

В связи с резким ухудшением погоды жителям региона рекомендуют:

- во избежание получения травм порывы ветра необходимо переждать в помещении. Если непогода застала вас на улице постарайтесь укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов;

- держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами. Ни в коем случае не пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями;

- не нужно парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. В связи с прогнозируемыми погодными явлениями существует вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте;

- в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных;

- при перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России – 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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