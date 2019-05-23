Тюменец угнал и разбил автомобиль у своего коллеги

23 Май 13:31 2019-05-23T13:31:34+03:00

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Житель Тюмени угнал и разбил автомобиль у своего коллеги. Он стащил ключи от «Пятерки» из незакрытого шкафчика на работе и уехал домой. Там тюменец поссорился с женой и, покинул квартиру, на чужой машине совершил аварию. После чего он отправился по городу пешком.

Владелец автомобиля о пропаже сообщил в полицию. Стражи правопорядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку на злоумышленника. 43-летнего коллегу задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автотранспортом». Мужчине грозит лишение свободы до 5 лет. Кроме того, его оштрафовали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе городской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU