В Тюмени появится 8-метровая Венера Боттичелли

23 Май 11:53 2019-05-23T12:00:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Своя 8-метровая Венера Боттичелли появится в Тюмени. Ее 25 мая на опоре моста по улице Челюскинцев изобразит с помощью баллончиков с краской дизайнер и граффитист Андрей Егоров. Любоваться Венерой можно будет на набережной. Здесь также появятся другие осовременненные персонажи картин Рафаэля и Боттичелли.

Арт-объект с шедеврами мировой живописи дополнят фрагменты фотографий, слоганы и образы промышленного Урала и будет посвящен форуму уральской молодежи «Утро», который пройдет в Тюмени с 20 по 30 июня. Стрит-акция начнется в 16:30, в это же время зрителям на набережной предложат написать фразы на фанере, которые их заряжают каждое утро. После чего фанеру прикрепят над рисунком, тем самым бодрящие слоганы будут мотивировать горожан во время прогулок у реки.

ИСТОЧНИК KP.RU