В Тюмени пройдет онлайн-конференция для родителей детей аутистов и детей с нарушениями развития

23 Май 11:16 2019-05-23T11:16:28+03:00

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Родителей Тюмени научат развивать детей с расстройствами аутистического спектра и с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Портал "Детки" организует 30 мая онлайн-конференцию с руководителем Центра коррекции аутизма "Новые горизонты" Натальей Ситовой. Задать вопрос можно уже сейчас.

Она расскажет о ранней помощи детям с РАС и ТМНР, диагностических методиках, формировании и развитию у детей коммуникации, коррекции поведения и развитии эмоциональной сферы, формировании навыков самостоятельности и самообслуживания.

- Важно не терять время и своевременно начать помогать ребенку. Развивать и обучать его различным навыкам, крайне важно. В этой конференции постараемся рассказать как раз о процессе обучения с учетом его особенностей, - отметила Наталья Юрьевна.

Наталья Ситова по образованию филолог, преподаватель русского языка и литературы, педагог-психолог. Окончила полный дистанционный курс по прикладному анализу поведения уровня ВСаВА (4 модуля) у преподавателя Юлии Эрц. Имеет лицензированные сертификационные курсы профессионального обучения методу PECS (система альтернативной коммуникации с помощью карточек для неговорящих детей), образовательную программу "Мастер-класс по практической работе с детьми аутичного спектра", группа Суламот (SULAMOT), DIR 101: базовый курс. Модель DIR® и методика Floortime®" и Курс повышения квалификации: "Ранняя помощь детям с РАС и ТМНР Московского психолого-педагогического университета.

Вопросов у родителей ребенка с ОВЗ, особенно если диагноз был поставлен недавно и впервые, бесконечное множество. Мы постараемся дать ответы на самые волнующие. Кроме того, конференция будет полезна родителям, у которых возникают подозрения и беспокойства относительно здоровья и поведенческих особенностей их детей - на что обратить внимание, когда бить тревогу, и стоит ли, - пояснила куратор конференции, Депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

ИСТОЧНИК KP.RU