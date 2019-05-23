В Тюмени спрос на аренду в коворкингах в 62 раза превышает предложение

23 Май 10:55 2019-05-23T10:59:48+03:00

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Настоящий бум происходит на рынке коворкингов в Тюмени. Спрос на аренду рабочих мест превышает предложение в 62 раза. Аренда рабочего места в нем составляет до 9 870 рублей в месяц. За два года ставка поднялась на 19%.

Об этом сообщает портал бесплатных объявлений Авито. Эксперты проанализировалиранок предложений и отметили, что в целом по России рост средней ставки составил 62%, достигнув 55 849 рублей в месяц. Самое дорогое предложение и самый бурный рост в Москве (рост на 64%, год к году до 95,4 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (+31%, до 48,9 тыс. руб.).

Пока на Тюмень приходится 1% от общероссийского предложения аренды рабочих мест в коворкингах. Лидером является Москва, за ней следует Санкт-Петербург: на две столицы приходится каждое третье объявление в стране.

Эксперты отмечают, что больше всего коворкинги популярны в Москве. Высокая востребованность со стороны арендаторов, свобода и отсутствие жесткого регулирования на рынке делают коворкинги привлекательным бизнесом: предложение об их продаже выросло в 2019 году в сравнении с 2018 годом в 4 раза, спрос — в 3 раза. Средняя цена составила 19 млн рублей, увеличившись за год на 47%, за два года она выросла в 3 раза.

«Коворкинги — относительно новый формат недвижимости для России, он наиболее востребован в мегаполисах. Инвесторы с удовольствием идут в этот сектор экономики так как в ближайшие годы спрос на такие офисы будет только увеличиваться из-за роста мобильности работников и популярности свободного рабочего графика, — подчеркнул руководитель направления коммерческой недвижимости «Авито Недвижимость» Игорь Степанов.

ИСТОЧНИК KP.RU