2019-05-23T10:59:48+03:00
Экономика

В Тюмени спрос на аренду в коворкингах в 62 раза превышает предложение

У нового формата недвижимости большие перспективы
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
В Тюмени бум на рабочие места в коворкингахВ Тюмени бум на рабочие места в коворкингах
Изменить размер текста:

Настоящий бум происходит на рынке коворкингов в Тюмени. Спрос на аренду рабочих мест превышает предложение в 62 раза. Аренда рабочего места в нем составляет до 9 870 рублей в месяц. За два года ставка поднялась на 19%.

Об этом сообщает портал бесплатных объявлений Авито. Эксперты проанализировалиранок предложений и отметили, что в целом по России рост средней ставки составил 62%, достигнув 55 849 рублей в месяц. Самое дорогое предложение и самый бурный рост в Москве (рост на 64%, год к году до 95,4 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (+31%, до 48,9 тыс. руб.).

Пока на Тюмень приходится 1% от общероссийского предложения аренды рабочих мест в коворкингах. Лидером является Москва, за ней следует Санкт-Петербург: на две столицы приходится каждое третье объявление в стране.

Эксперты отмечают, что больше всего коворкинги популярны в Москве. Высокая востребованность со стороны арендаторов, свобода и отсутствие жесткого регулирования на рынке делают коворкинги привлекательным бизнесом: предложение об их продаже выросло в 2019 году в сравнении с 2018 годом в 4 раза, спрос — в 3 раза. Средняя цена составила 19 млн рублей, увеличившись за год на 47%, за два года она выросла в 3 раза.

«Коворкинги — относительно новый формат недвижимости для России, он наиболее востребован в мегаполисах. Инвесторы с удовольствием идут в этот сектор экономики так как в ближайшие годы спрос на такие офисы будет только увеличиваться из-за роста мобильности работников и популярности свободного рабочего графика, — подчеркнул руководитель направления коммерческой недвижимости «Авито Недвижимость» Игорь Степанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени откроют первый в России магазин без кассиров
На улице Пионерской в Тюмени водителям запретили останавливаться
На Кубок России по спортивным танцам на колясках в Тюмень приехали более ста конкурсантов
Ущерб на миллион: на нелегальной АЗС Тюмени землю залили нефтепродуктами
В Ялуторовске и Калининском округе Тюмени пройдет предварительное голосование в думы города и области
Лопнул баллон: в одном из автобусов Тюмени пассажирку контузило хлопком воздуха
В Тюмени обсудили сохранение истоков русской словесности и культуры
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам
В Тюмени задержали серийных разбойников
Спрос на вечерние платья в Тюмени вырос с начала года в три раза
Сбербанк выступил партнером недели инноваций в Тюменской области «INNOWEEK-2019»
Во дворах Тюмени участились случаи наездов автомобилей на детей
В Тюмени наказали двух грабителей курьера по доставке еды
На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск перевернулся автомобиль с родителями и 7-летним ребенком
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса – Business Online Banking 2019
Тюменский суд рассмотрел дело полицейского, застрелившего наркомана
Как в Тюменской области платить за мусор, если живешь не по прописке или уехал в отпуск
Новосибирский телефонный мошенник обманул почти 40 тюменских пенсионеров
Тюменских детей 1 июня ждут на Фестивале талантов
В Гилевской роще Тюмени установят железное дерево
Погода 24 мая в Тюмени: дождь и сильный ветер
В лиге КВН «Запсиб» за выход в полуфинал поборются семнадцать команд
Для выпускников Тюменского президентского кадетского училища прозвенел последний звонок
ДомКлик от Сбербанка возобновил электронную регистрацию договоров уступки прав требования
Тюменцы с нарушениями слуха могут смотреть телевизор с субтитрами
В Тюмени обнаружено тело насмерть забитой 83-летней бабушки
Тюменских автомобилистов и дальнобойщиков предупреждают об ухудшении погоды
На забеге «Стальной характер-Автоград» в Тюмени можно выиграть автомобиль
Ну и погодка: в Тюменскую область идет дождь с градом и сильный ветер