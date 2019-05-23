Житель Заводоуковска, обидевшись на власть, побил окна в администрации города и военкомате

23 Май 10:04 2019-05-23T10:14:35+03:00

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Окна администрации Заводоуковска, а также военкомата, поликлиники и управления социальной защиты разбил 34-летний мужчина. Вандала удалось задержать дома утром сегодня, 23 мая.

Инцидент произошел накануне, 22 мая. О происшествии сразу стало известно полиции. Стражи порядка опросили возможных свидетелей и просмотрели записи камер видеонаблюдения. Подозреваемым оказался ранее судимый местный житель.

В ходе допроса мужчина пояснил, что накануне рано утром вернулся в Заводоуковск из пригорода в подавленном состоянии. У него было похмелье после распития спиртного со знакомыми и мужчина вспомнил про обиды на представителей госучреждений. Он считал. что они виноваты в его жизненных неурядицах. В отместку горожанин взял камни и разбил окна.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Подозреваемого проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, уточняется также сумма ущерба. Мужчине грозит год исправительных работ или арест до трех месяцев, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU