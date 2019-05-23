Тюменец на «Субару» протаранил столб на Бабарынке

23 Май 09:06 2019-05-23T09:27:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Водитель автомобиля «Субару» в Тюмени протаранил столб. Авария произошла ночью в 00 часов 05 минут на улице Бабарынка, 1. 37-летний мужчина не стал сообщать в ГИБДД и ушел с места происшествия, а утром обратился в больницу. У него был диагностирован ушиб груди. Сейчас обстоятельства аварии выясняются, сообщили в областной Госавтоинспекции.

В девятом часу вечера на 1-м километре автодороги Омутинское-Армизонское 22-летняя автомобилистка на «Фиате Альбеа» не справилась с управлением, съехала в кювет и перевернулась. По предварительным данным, у девушки травма позвоночника и перелом ключицы.

В девятом часу вечера в Тюмени нетрезвый автомобилист спровоцировал аварию трех автомобилей. ДТП произошло на ул.50 лет Октября, 111, где не смогли разъехаться «Форд Эксплоуер» и «МАЗ». От удара один из автомобилей отбросило на ВАЗ21093.

По предварительным данным, 43-летний водитель «Форда» был пьян и превысил скорость. Его показания алкотестера составили 1,23 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобилист пояснил, что отмечал свое увольнение с работы.

На улице 50 лет Октября в Тюмени после ДТП с грузовиком «Форд» отбросило на «девятку». Фото ГИБДД Тюменской области

ИСТОЧНИК KP.RU