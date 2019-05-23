На дачах Тюмени при пожарах погиб один человек и двое получили травмы

23 Май 08:35 2019-05-23T08:37:12+03:00

С начала мая на загородных участках произошло уже семь возгораний

Изменить размер текста: A A

Семь пожаров произошло в мае на дачах Тюмени. В огне погиб один человек, еще двое получили травмы. В связи с этим горожан призывают быть осторожными и напоминают, что регионе действует особый противопожарный режим. В связи с чем запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и листья, бросать не потушенные спички и окурки.

В городском Департаменте безопасности жизнедеятельности отмечают, что ежегодно с наступлением весенне-летнего сезона в городе осложняется обстановка с пожарами. Основными причинами возгораний являются: нарушение правил пожарной безопасности при сжигании мусора, эксплуатации печей и короткого замыкания электропроводки.

Садоводческие и дачные товарищества также обязаны создать защитную противопожарную минерализованную полосу, при невозможности устройства – выполнить мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

ИСТОЧНИК KP.RU