2019-05-23T08:15:25+03:00
Происшествия

Томич ограбил тюменского бизнесмена, который был в депрессии

Злоумышленник воспользовался беспомощностью потерпевшего
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Полицейские Тюмени задержали томича, который ограбил мужчину, находившегося в депрессии. Пьяный тюменец выпивал в кафе и разговорился с посетителем кафе.

Он поделился с ним своими проблемами, рассказ о семейных трудностях и в бизнесе. Новый знакомый вызвался проводить его до дома, а в подъезде ударил по голове и похитил сумку, куртку, часы и сотовый телефон. Потерпевший обратился в полицию, но по горячим следам грабителя задержать не удалось.

На злоумышленника была составлена ориентировка и его нашли через несколько дней. Оказалось, что 42-летний житель Томской области уже неоднократно судим. Он приехал в Тюмень к женщине, с которой познакомился в соцсетях и та предложила ему переехать к ней. Мужчина не стал устраиваться на работу, а занялся грабежами.

На томича заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Часть похищенного имущества уже возвращена потерпевшему. Подозреваемый взят под стражу, ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе городской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени откроют первый в России магазин без кассиров
На улице Пионерской в Тюмени водителям запретили останавливаться
На Кубок России по спортивным танцам на колясках в Тюмень приехали более ста конкурсантов
Ущерб на миллион: на нелегальной АЗС Тюмени землю залили нефтепродуктами
В Ялуторовске и Калининском округе Тюмени пройдет предварительное голосование в думы города и области
Лопнул баллон: в одном из автобусов Тюмени пассажирку контузило хлопком воздуха
В Тюмени обсудили сохранение истоков русской словесности и культуры
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам
В Тюмени задержали серийных разбойников
Спрос на вечерние платья в Тюмени вырос с начала года в три раза
Сбербанк выступил партнером недели инноваций в Тюменской области «INNOWEEK-2019»
Во дворах Тюмени участились случаи наездов автомобилей на детей
В Тюмени наказали двух грабителей курьера по доставке еды
На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск перевернулся автомобиль с родителями и 7-летним ребенком
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса – Business Online Banking 2019
Тюменский суд рассмотрел дело полицейского, застрелившего наркомана
Как в Тюменской области платить за мусор, если живешь не по прописке или уехал в отпуск
Новосибирский телефонный мошенник обманул почти 40 тюменских пенсионеров
Тюменских детей 1 июня ждут на Фестивале талантов
В Гилевской роще Тюмени установят железное дерево
Погода 24 мая в Тюмени: дождь и сильный ветер
В лиге КВН «Запсиб» за выход в полуфинал поборются семнадцать команд
Для выпускников Тюменского президентского кадетского училища прозвенел последний звонок
ДомКлик от Сбербанка возобновил электронную регистрацию договоров уступки прав требования
Тюменцы с нарушениями слуха могут смотреть телевизор с субтитрами
В Тюмени обнаружено тело насмерть забитой 83-летней бабушки
Тюменских автомобилистов и дальнобойщиков предупреждают об ухудшении погоды
На забеге «Стальной характер-Автоград» в Тюмени можно выиграть автомобиль
Ну и погодка: в Тюменскую область идет дождь с градом и сильный ветер