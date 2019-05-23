Томич ограбил тюменского бизнесмена, который был в депрессии

23 Май 08:15 2019-05-23T08:15:25+03:00

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Полицейские Тюмени задержали томича, который ограбил мужчину, находившегося в депрессии. Пьяный тюменец выпивал в кафе и разговорился с посетителем кафе.

Он поделился с ним своими проблемами, рассказ о семейных трудностях и в бизнесе. Новый знакомый вызвался проводить его до дома, а в подъезде ударил по голове и похитил сумку, куртку, часы и сотовый телефон. Потерпевший обратился в полицию, но по горячим следам грабителя задержать не удалось.

На злоумышленника была составлена ориентировка и его нашли через несколько дней. Оказалось, что 42-летний житель Томской области уже неоднократно судим. Он приехал в Тюмень к женщине, с которой познакомился в соцсетях и та предложила ему переехать к ней. Мужчина не стал устраиваться на работу, а занялся грабежами.

На томича заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Часть похищенного имущества уже возвращена потерпевшему. Подозреваемый взят под стражу, ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе городской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU