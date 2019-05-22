2019-05-22T21:43:05+03:00
Экономика

Тюменских предпринимателей наградят за вклад в развитие региона

Торжественная церемония награждения пройдёт в рамках форума «День предпринимателя-2019»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменских предпринимателей наградят за вклад в развитие регионаТюменских предпринимателей наградят за вклад в развитие регионаФото: pixabay.com
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Лидеры общественных предпринимательских объединений региона «Опоры России», «Деловой России», «Торгово-промышленной палаты Тюменской области» наградят лучших тюменских бизнесменов в рамках проведения форума «День предпринимателя-2019», который пройдёт 27 мая.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, предпринимателей отметят за вклад в развитие региона, сохранение и развитие традиций российского предпринимательства, использование инновационных подходов в работе, креативность и стремление к постоянному развитию. Кроме того, к бизнес-сообществу обратится и губернатор Тюменской области Александр Моор.

В этом году для предпринимателей приготовлены два интереснейших мастер-класса. Первый мотивационный – «Бизнес, как спорт», который проведёт четырёхкратный Ironman Владимир Волошин. Он расскажет участникам, как развивать продажи. Кроме того, перед предпринимателями с мастер-классом выступит эксперт проекта «Деловая среда» Анна Бочарова. Тема – «20 практических способов увеличить продажи и прибыль компании». А ещё запланировано несколько сюрпризов от общественных организаций.

Кроме того, тюменцев ждёт обсуждение следующих тем: исследования рынков, разработка систем премирования и мотивации, управление проектами, оптимизация бизнес-процессов, формирование системы продаж и маркетинговых коммуникаций с клиентами, создание и управление отделами: маркетинга и продаж, сервиса и доставки, персонала, разработка и проведение тренингов в зависимости от потребностей и стратегии развития компании заказчика, проведение сессий стратегического планирования, коучинг руководителей.

Напомним, организаторами форума «День предпринимателя-2019» выступают Правительство Тюменской области, Инвестиционное агентство, Мой бизнес, Деловая Россия, Опора России и Торгово-промышленная палата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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