Делегация Тюменской области – в числе призёров зонального этапа фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов

22 Май 21:33 2019-05-22T21:33:03+03:00

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Делегация Тюменской области вернулась с зонального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, который был впервые организован в рамках национального проекта «Культура». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, коллективы Викуловского района завоевали дипломы III степени в номинациях «Традиционная культура» и «Народный танец».

«Бронзу» получили: народный любительский коллектив – фольклорный ансамбль «Россияночка» под руководством Надежды Вычужаниной (культорганизатор Ермаковского сельского дома культуры) и образцовый любительский коллектив – ансамбль танца «Фиеста» под руководством балетмейстера хореографического коллектива Викуловского районного ДК Елены Шубиной. Кроме того, ансамбль занял второе место по итогам зрительского голосования. Также Тюменскую область представил хор «Казачьи луга» центра русской культуры Тюмени под руководством Сергея Карнаухова.

Зональный этап фестиваля-конкурса в Саратове собрал более 60 коллективов народной музыки, танца и народной песни, фольклорные коллективы, которые представляют традиционную культуру народов России из Приволжского и Уральского федеральных округов. Общее количество участников превысило более 900 человек.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что в Тюменской области рассмотрен проект соглашения о сотрудничестве между региональным правительством и ПАО «СИБУР Холдинг» по созданию Центра культурного развития в Тобольске. Он призван внести весомый вклад в совершенствование делового и культурного туризма в Тюменской области, а также в совершенствование социальной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU