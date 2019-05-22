«СоциоДрайв-2019» посетят более 300 участников из Тюменской области, Югры и ЯНАО

22 Май 20:37 2019-05-22T20:37:58+03:00

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Более 300 участников из Тюменской области, Югры и ЯНАО, Свердловской, Курганской и Томской областей зарегистрировалось на слёт социальных предпринимателей «СоциоДрайв-2019». Об этом стало известно 21 мая на оргкомитете слёта, который провела заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских.

По её словам, на сегодняшней день достаточно ниш для развития социального предпринимательства, которые обозначены в утверждённых президентом РФ национальных проектах.

- Только в рамках реализации национального проекта «Демография» нужны дошкольные учреждения, в которых бы могли находиться дети от 2 месяцев до 3 лет, организации, направленные на работу по формированию здорового образа жизни, правильного питания, бизнес, который будет обеспечивать долговременный и качественный уход за стареющими гражданами и другие, - отметила Ольга Кузнечевских.

Социальные предприниматели, которые работают в этих сферах, также посетят слёт. Среди них: руководители частных детсадов, пансионатов для пожилых домов, фитнес-центров, многочисленных проектов, которые посвящены здоровому образу жизни. На слёте социальных предпринимателей много полезного для себя почерпнут руководители семейных мастерских, школ иностранных языков, фермерских хозяйств, центров социальной помощи, швейных салонов, стоматологических клиник и др.

Напомним, программа «СоциоДрайва-2019» включает ключевые тематические блоки «Социальные бренды», «Социальные тренды» и «Социальные драйверы». Участники примут участие в нетворкинг-сессии, панельных дискуссиях, кластерных сессиях и т.д. Лучшие практики и технологии представят на выставке «СоциоБРЕНД-2019». Подать заявку на участие можно до 25 мая на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU