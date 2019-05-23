2019-05-23T06:28:23+03:00
Общество

На Исторической площади Тюмени пройдут торжества для выпускников допризывной подготовки к армии

Многие ребята получили спортивные разряды и военные специальности
Маргарита КАЛИНКИНА
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Более 90 ратников Тюменской области получат свидетельства о прохождении добровольной подготовки к военной службе. Фото Центра "Аванпост"Более 90 ратников Тюменской области получат свидетельства о прохождении добровольной подготовки к военной службе. Фото Центра "Аванпост"
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Областной выпускной у курсантов групп добровольной подготовки к военной службе региона пройдет сегодня, 23 мая, у мемориала «Вечный огонь» на Исторической площади Тюмени.

Более 90 молодых людей, наилучшим образом проявившие себя в обучении, получат долгожданные свидетельства. Наставники, на протяжении двух лет обучавшие ребят основам ратного дела, будут отмечены благодарственными письмами.

Кульминацией торжественного выпуска станет церемония передачи копии боевого знамени 38 Тобольского пехотного полка знаменной группе курсантов первого года обучения. Принято считать, что таким образом выпускники передают своим преемникам почетное право представлять символ движения юных ратников на официальных мероприятиях, а также многолетние традиции, опыт и знания.

За два года ребята прошли огневую, строевую, физическую, медицинскую, тактическую, инженерную, штурмовую, воздушно-десантную, высотную подготовку, изучили военную топографию, освоили военно-прикладные виды спорта. Навыки и знания были отработаны на полевых сборах, в патриотических мероприятиях и соревнованиях. Многие успели выполнить спортивные разряды, освоили специальности альпиниста, спасателя, парашютиста-десантника, санитара-инструктора и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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