Автобус №3 в Тюмени меняет схему движения из-за ремонта на улице Полевой

23 Май 05:20 2019-05-23T05:20:12+03:00

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Автобусный маршрут №3 в Тюмени сегодня, 23 мая, меняет схему движения на период ремонта дороги по улице Полевой. Теперь от Центрального рынка до улицы Газопромысловой автобус пойдет через промежуточные остановочные пункты «М-н «Океан», «Площадь Борцов Революции», «Ул. Перекопская», «Дворец спорта» и «ТВВИКУ» в обоих направлениях, а также остановки на улице Ленина: «Университетская», «Госбанк», «Дом детского творчества», «Цветной бульвар 1».

Узнать расписание автобуса пассажиры могут на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт» и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU