22 Май 19:35 2019-05-22T19:35:05+03:00

В 2022 году в Тюменской области появится инновационный лабораторный комплекс

Его построят в Тюмени, на пересечении ул. Монтажников и Федюнинского

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Губернатор Тюменской области Александр Моор и член правления «Газпром нефти», заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям Александр Дыбаль обсудили ход реализации инвестиционного проекта по строительству Центра исследований пластовых систем «Газпром нефти».

Инновационный лабораторный комплекс призван стать экспертным центром управления геологическими исследованиями компании. По словам Александра Дыбаля, комплекс, который построят на пересечении ул. Монтажников и Федюнинского, включит в себя административное здание, лабораторный корпус и кернохранилище. В проекте здания предполагается использовать передовые технологические решения (биорегуляция освещения для максимального использования естественного света, специальные конструкции и фасадные стёкла, снижающие уровень солнечной радиации и т.д.). Здание планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

- Новый исследовательский центр дополнит уже существующий научный кластер предприятия. Он объединит наши наработки в сфере инновационных методов изучения пласта и цифровые технологии. Реализация проекта, как мы ожидаем, сыграет значительную роль в изучении геологического строения месторождений, находящихся в портфеле компании, - отметил он.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, для нашего региона работа с «Газпром нефтью» имеет большое значение. Компания активно сотрудничает с тюменскими предприятиями и выстраивает открытые и долгосрочные взаимоотношения.

Напомним, соглашение о создании в Тюмени Центра исследования пластовых систем «Геосфера» было подписано Александром Моором и Александром Дюковым во время Тюменского нефтегазового форума, который прошёл в сентябре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU