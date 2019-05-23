Погода 23 мая в Тюмени: наконец, теплеет

23 Май 03:44 2019-05-23T03:44:49+03:00

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Четверг, 23 мая, в Тюменской области будет облачным, утром местами туман, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 м/с, температура воздуха +14 +19 градусов.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковке потеплеет до +18, облачно, вечером слабые осадки, юго-западный ветер 4,5 м/с, влажность воздуха 23%, атмосферное давление 750 мм рт ст. В Тобольске и Ишиме +16, и без осадков.

Сегодня отмечается Всемирный день черепахи, в народном календаре день назван Знамения Тимофея. Считалось, что в этот день у людей происходят разные знамения. Они предвещали, в основном, плохое — но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. Любой пустяк, на который в другой день никто бы не обратил внимания, на Тимофея приобретал пророческое значение.

Если в этот день по гумну вереницами бегали мыши — это обещало голодный год. Если по полям утром бродили стаи волков — к падежу скота. Если вороны стаей летели из-за леса — это значило, что будет повальный мор людей. Если Мать Сырая Земля стонет — к пожару. А если кто-нибудь увидит в небе огненного змея — быть войне.

ИСТОЧНИК KP.RU