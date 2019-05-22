Тюменский форум «СоциоДрайв-2019» поможет найти новые подходы к социальному предпринимательству

22 Май 19:17 2019-05-22T19:17:44+03:00

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В Тюмени 30 мая состоится первый в Уральском федеральном округе слёт социальных предпринимателей «СоциоДрайв-2019», который приурочен к 75-летнему юбилею Тюменской области. В мероприятии примут участие представители бизнес-сообщества и социально ориентированных НКО из регионов УФО, представители органов власти, общественности, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства.

По словам руководителя АНО «Центр коррекции аутизма «Новые горизонты», члена общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области Наталии Ситовой, участники смогут обменяться опытом и познакомиться с передовыми практиками работы.

- Новые практики и подходы к социальному предпринимательству – вот что интересует нас в первую очередь. Ведь жизнь не стоит на месте, а систематизированной информации по социальному предпринимательству мы, на мой взгляд, получаем пока недостаточно, - отметила она.

Наталия Ситова подчеркнула, что общение с экспертами на форуме «СоциоДрайв-2019» поможет развитию отрасли. С их помощью жители региона смогут решить множество своих проблем, к примеру, в сфере ухода за детьми с ограниченными возможностями здоровья, социальной реабилитации инвалидов, психологической поддержки родителей, организации детского и семейного досуга.

- Это очень широкое поле деятельности, поэтому у социального предпринимательства в Тюменской области есть большой потенциал для дальнейшего развития. Нам есть чем заняться и куда расти, - подчеркнула она.

ИСТОЧНИК KP.RU