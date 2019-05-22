В Тюменской области зерновыми культурами засеяно более половины запланированной площади

22 Май 18:51 2019-05-22T18:51:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Яровой сев зерновых и зернобобовых культур в Тюменской области на 22 мая проведён на площади 416,8 тыс. га. – это 51% от всей запланированной к посеву площади. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, работы по посеву гороха, пшеницы, однолетних трав и технических культур ведутся во всех районах области. В прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий на эту дату было посеяно только 32% площадей.

В Армизонском, Ишимском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сорокинском, Тобольском, Тюменском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском, Ярковском районах, а также в Голышмановском и Заводоуковском городских округах высадили почти 5,4 га картофеля. В шести муниципальных районах посажено 838 га овощей – это 62% от запланировано. Так, посев зерновых и зернобобовых культур, технических культур, картофеля и овощей планируется завершить в оптимальные агротехнические сроки.

Помимо посева, сельскохозяйственные предприятия боронуют многолетние травы и вносят минеральные удобрения. Отмечается, что основа для получения урожая – не только посевные площади, но и обеспечение технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Чтобы обеспечить сев здоровых семян, сельхозпроизводители проводят их обеззараживание. На сегодняшний день обработано 84% семян из запланированных 119 тыс. тонн. Сообщается, что обработка семян продолжается и будет проведена в полном объёме.

Напомним, в этом году аграрии Тюменской области планируют засеять более одного миллиона гектар земли. При этом сельхозпроизводители частично увеличили площади под зерновые и зернобобовые культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU