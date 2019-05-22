2019-05-22T18:51:35+03:00
Экономика

В Тюменской области зерновыми культурами засеяно более половины запланированной площади

Яровой сев зерновых и зернобобовых культур проведён на площади 416,8 тыс. га
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области зерновыми культурами засеяно более половины запланированной площадиВ Тюменской области зерновыми культурами засеяно более половины запланированной площадиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Яровой сев зерновых и зернобобовых культур в Тюменской области на 22 мая проведён на площади 416,8 тыс. га. – это 51% от всей запланированной к посеву площади. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, работы по посеву гороха, пшеницы, однолетних трав и технических культур ведутся во всех районах области. В прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий на эту дату было посеяно только 32% площадей.

В Армизонском, Ишимском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сорокинском, Тобольском, Тюменском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском, Ярковском районах, а также в Голышмановском и Заводоуковском городских округах высадили почти 5,4 га картофеля. В шести муниципальных районах посажено 838 га овощей – это 62% от запланировано. Так, посев зерновых и зернобобовых культур, технических культур, картофеля и овощей планируется завершить в оптимальные агротехнические сроки.

Помимо посева, сельскохозяйственные предприятия боронуют многолетние травы и вносят минеральные удобрения. Отмечается, что основа для получения урожая – не только посевные площади, но и обеспечение технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Чтобы обеспечить сев здоровых семян, сельхозпроизводители проводят их обеззараживание. На сегодняшний день обработано 84% семян из запланированных 119 тыс. тонн. Сообщается, что обработка семян продолжается и будет проведена в полном объёме.

Напомним, в этом году аграрии Тюменской области планируют засеять более одного миллиона гектар земли. При этом сельхозпроизводители частично увеличили площади под зерновые и зернобобовые культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени откроют первый в России магазин без кассиров
На улице Пионерской в Тюмени водителям запретили останавливаться
На Кубок России по спортивным танцам на колясках в Тюмень приехали более ста конкурсантов
Ущерб на миллион: на нелегальной АЗС Тюмени землю залили нефтепродуктами
В Ялуторовске и Калининском округе Тюмени пройдет предварительное голосование в думы города и области
Лопнул баллон: в одном из автобусов Тюмени пассажирку контузило хлопком воздуха
В Тюмени обсудили сохранение истоков русской словесности и культуры
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам
В Тюмени задержали серийных разбойников
Спрос на вечерние платья в Тюмени вырос с начала года в три раза
Сбербанк выступил партнером недели инноваций в Тюменской области «INNOWEEK-2019»
Во дворах Тюмени участились случаи наездов автомобилей на детей
В Тюмени наказали двух грабителей курьера по доставке еды
На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск перевернулся автомобиль с родителями и 7-летним ребенком
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса – Business Online Banking 2019
Тюменский суд рассмотрел дело полицейского, застрелившего наркомана
Как в Тюменской области платить за мусор, если живешь не по прописке или уехал в отпуск
Новосибирский телефонный мошенник обманул почти 40 тюменских пенсионеров
Тюменских детей 1 июня ждут на Фестивале талантов
В Гилевской роще Тюмени установят железное дерево
Погода 24 мая в Тюмени: дождь и сильный ветер
В лиге КВН «Запсиб» за выход в полуфинал поборются семнадцать команд
Для выпускников Тюменского президентского кадетского училища прозвенел последний звонок
ДомКлик от Сбербанка возобновил электронную регистрацию договоров уступки прав требования
Тюменцы с нарушениями слуха могут смотреть телевизор с субтитрами
В Тюмени обнаружено тело насмерть забитой 83-летней бабушки
Тюменских автомобилистов и дальнобойщиков предупреждают об ухудшении погоды
На забеге «Стальной характер-Автоград» в Тюмени можно выиграть автомобиль
Ну и погодка: в Тюменскую область идет дождь с градом и сильный ветер