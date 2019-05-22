Тюменец, пытавшийся сбежать от ДПС будучи пьяным, проведет полтора года за решеткой

22 Май 16:03 2019-05-22T16:03:49+03:00

Суд назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима

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Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 35-летнего жителя областного центра. Он признан виновным в управлении автомобилем, находясь в состоянии опьянения.

Инцидент произошел 16 сентября 2018 года. Около 21:35 обвиняемый на Mazda 3 на улице Пермякова проигнорировал требование инспектора ДПС об остановке и проехал мимо. Автопатруль ДПС поехал за ним. У одного из домов водитель выбежал из машины и пытался скрыться, но был задержан.

- От мужчины исходил резкий запах алкоголя, он категорически отказался от прохождения освидетельствования, - отметили в прокуратуре Тюменской области. При проверке выяснилось, что в отношении водителя ранее уже трижды возбуждались уголовные дела по аналогичным нарушениям.

Суд по совокупности приговоров назначил тюменцу окончательно к отбытию 1 год 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и на 3 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU