2019-05-22T15:12:07+03:00
Общество

Ялуторовский мастер представит Тюменскую область на Открытом чемпионате России по пахоте

Состязания пройдут с 22 по 29 июня в Саранске
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Ялуторовский мастер представит Тюменскую область на Открытом чемпионате России по пахотеЯлуторовский мастер представит Тюменскую область на Открытом чемпионате России по пахотеФото: pixabay.com
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Мастер «Ялуторовского аграрного колледжа» Евгений Огудов представит Тюменскую область на VIII Открытом чемпионате России по пахоте, который пройдёт с 22 по 29 июня в Саранске (Республика Мордовия). Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, помимо Евгения, который выступит в качестве основного участника, на состязания также отправится запасной участник – мастер того же «Ялуторовского аграрного колледжа» Сергей Плахин.

Открытый чемпионат России по пахоте проводится с 2012 года, в соответствии с правилами международного первенства, ведь Россия – член Всемирного пахотного движения. В этом году организаторами соревнований выступили: АО «Росагролизинг» и правительство Республики Мордовия при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Всероссийской политической партии «Единая Россия», Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР), Всемирной пахотной организации и Европейской пахотной организации.

Состязания будут проводиться на тракторах «Doutz-Fahr Agrolux 4.8», которые оборудованы двухкорпусными оборотными плугами «Kverneland». Основной критерий оценки мастерства участников – качество обработки почвы. Победитель VIII Открытого чемпионата России по пахоте, помимо ценного приза, получит возможность представлять Россию на чемпионатах Европы и мира по пахоте.

Отметим, что проведение Открытого чемпионата России по пахоте позволит привлечь внимание широкой общественности к профессии механизатора, поспособствует внедрению современных технологий в сельское хозяйство и развитию экспортного потенциала отечественных сельхозмашиностроительных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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