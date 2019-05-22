2019-05-22T15:01:56+03:00
Общество

Граждане Тюменской области обучаются по новым программам содействия занятости населения

Они направлены на повышение квалификации граждан предпенсионного возраста
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Граждане Тюменской области обучаются по новым программам содействия занятости населенияГраждане Тюменской области обучаются по новым программам содействия занятости населенияФото: Татьяна Коркина
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Более 120 граждан Тюменской области проходят обучение по новым программам содействия занятости населения. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, прежде всего, эти программы направлены на повышение квалификации и переобучения граждан предпенсионного возраста и работников предприятий. Кроме того, ищущие работы граждане во время обучения получают стипендию в размере минимального размера оплаты труда (11280 руб.), увеличенного на районный коэффициент (в Тюменской области он составляет 12972 руб.).

Граждане, которые ищут работу, для направления на обучения должны обратиться в центр занятости населения по месту жительства, написать заявление по установленной форме и представить необходимые документы. В частности, паспорт (или заменяющий его документ), трудовую книжку (или заменяющий её документ), программу реабилитации, если соискатель – трудоспособный инвалид. В дальнейшем с соискателем организуют персональную работу по подбору направления обучения и специальности.

Работодатели, которые направили своих работников на обучение в соответствии с условиями заключенного договора, могут рассчитывать на возмещение нормативных затрат на оплату стоимости обучения на безвозмездной и безвозвратной основе. Стоимость обучения одного человека за курс – не более 65,7 тысяч рублей. Отметим, что на 20 мая 2019 в центры занятости населения Тюменской области за возмещением затрат обратились более 40 работодателей.

Напомним, ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на заседании X съезда Федерации независимых профсоюзов России рассказал о роли социального партнёрства. По его словам, благодаря совместным усилиям правительства, профсоюзов и работодателей ситуация на рынке труда оставалась стабильной. Министр также напомнил, что в 2019 году развернуты новые программы содействия занятости населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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