Кинологи Росгвардии прошли профильное обучение в Тюмени

22 Май 14:17 2019-05-22T14:19:34+03:00

Вместе с военнослужащими свои навыки совершенствовали 56 четвероногих питомцев

Изменить размер текста: A A

В тюменском центре подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии завершился курс профессиональной подготовки и переподготовки специалистов-кинологов. В течение четырех месяцев 69 военнослужащих и 56 четвероногих питомцев совершенствовали свое профмастерство.

В торжественной обстановке выпускников поздравили начальник Управления Росгвардии по Тюменской области полковник Евгений Симаков, начальник группы подготовки и применения кинологических подразделений кинологического отдела центрального аппарата ведомства полковник Алексей Коршунов и другие сослуживцы.

- Сотрудники Росгвардии и их питомцы продемонстрировали хорошие результаты подготовки и большую мотивацию к достижению высокого уровня кинологической работы, - отметил Алексей Коршунов.

Он пожелал всем участников обучения дальнейших успехов в службе, выразив уверенность, что приобретенные знания военнослужащие будут результативно применять при выполнении служебных задач в различных условиях и обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU