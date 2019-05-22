Кинологи Росгвардии прошли профильное обучение в Тюмени
В тюменском центре подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии завершился курс профессиональной подготовки и переподготовки специалистов-кинологов. В течение четырех месяцев 69 военнослужащих и 56 четвероногих питомцев совершенствовали свое профмастерство.
В торжественной обстановке выпускников поздравили начальник Управления Росгвардии по Тюменской области полковник Евгений Симаков, начальник группы подготовки и применения кинологических подразделений кинологического отдела центрального аппарата ведомства полковник Алексей Коршунов и другие сослуживцы.
- Сотрудники Росгвардии и их питомцы продемонстрировали хорошие результаты подготовки и большую мотивацию к достижению высокого уровня кинологической работы, - отметил Алексей Коршунов.
Он пожелал всем участников обучения дальнейших успехов в службе, выразив уверенность, что приобретенные знания военнослужащие будут результативно применять при выполнении служебных задач в различных условиях и обстановке.
ИСТОЧНИК KP.RU