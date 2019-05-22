Автоблогер провел стихийную встречу с фанатами у тюменского технопарка

22 Май 13:58 2019-05-22T14:09:14+03:00

Молодого человека оштрафовали за создание помех для пешеходов и других участников движения

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Накануне, 21 мая, на парковке у Технопарка прошла встреча известного новосибирского «автозвукера» Виктора Моца со его подписчиками и поклонниками. Мероприятие стартовало в 19 часов, но быстро закончилось с приездом полиции.

Большое скопление людей и машин на парковке стало препятствием к свободному прохождению переходов в районе Технопарка, а также движению других автомобилистов. За что организатор вечерники был оштрафован.

Тюмень стала первой точкой автопробега по городам России, запланированного Виктором Моцем. В тур он отправился на своем автомобиле Dodge Ram Van. Авто оборудовано специальными усилителями.

Сегодня «автозвукер» должен был встретиться с фанатами в Екатеринбурге. Однако, судя по странице блогера во Вконтакте, встреча переносится. Также 24 мая один должен побывать в еще одном уральском городе – Челябинске. Заверится автопробег 30 мая в Ростове-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU