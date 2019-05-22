Тюменские слаломисты открывают водный сезон – 2019

22 Май 13:24 2019-05-22T13:27:21+03:00

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В эти выходные, 25–26 мая, на озере Оброчное пройдут соревнования по гребному слалому «Открытие водного сезона». Старт первых поединков запланирован на 10 часов.

В состязаниях на каноэ и каяках примут участие тюменские спортсмены, среди которых мастерством блеснут и воспитанники ДЮСШ №2. Слаломисты выступят в нескольких возрастных категориях: 2007 г.р. и моложе, 2005–2006, 2001–2004, 2000 г.р. и старше.

- Свой профессионализм продемонстрируют не только опытные спортсмены, но и совсем еще юные ребята, которые на открытую воду выйдут впервые, - рассказал тренер-преподаватель по гребному слалому МАУ ДО ДЮСШ № 2 города Тюмени Евгений Карзаков.

По его словам, данные состязания станут для них своего рода жизненным экзаменом, помогут решить, стоит продолжать заниматься гребным слаломом или следует обратить внимание на другой вид спорта.

Подведение итогов, закрытие соревнований, награждение победителей и призеров состоятся 26 мая в 16 часов, отметили в МАУ ДО ДЮСШ № 2 города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU