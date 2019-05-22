2019-05-22T12:15:05+03:00
Общество

Подарок на годовщину: пара из Тюменской области выиграла более 10 млн рублей

Супруги Латыповы - давние поклонники лотереи «Рапидо»
Марина Васильева
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Фото пресс-службы «Столото»Фото пресс-службы «Столото»
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Жители Тюменской области Вадим и Елена Латыповы - давние поклонники лотереи «Рапидо». В 150 733-м тираже супруги выиграли суперприз в размере 10 156 193 рублей.

По словам Вадима, все получилось спонтанно. Он купил билет, отметил любимые числа и выиграл 9 000 рублей. После чего решил поучаствовать еще раз, выбрав комбинацию наобум. Проверил второй билет в личном кабинете и увидев восьмизначное число, понял, что сделал правильный выбор.

Супруги считают, что выигрыш — это подарок к годовщине свадьбы. В этом году Вадим и Елена отмечают 15 лет совместной жизни. У Латыповых двое детей. Свой выигрыш они намерены потратить на улучшение жилищных условий, а также поехать в отпуск всей семьей.

Быстрая государственная лотерея «Рапидо 2.0» появилась в России 13 мая, отметили в пресс-служба «Столото». Как и в предыдущей версии, чтобы выиграть суперприз, нужно правильно отгадать комбинацию, отметив в первом поле билета восемь чисел, а во втором - одно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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