2019-05-22T11:32:17+03:00
Общество

Тюменская область подписала соглашение с крупнейшей в Восточной Европе онлайн-школой

Документ подписан в рамках III инновационного форума INNOWEEK-2019
Алексей КОСЕНЧУК
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Тюменская область подписала соглашение с крупнейшей в Восточной Европе онлайн-школойТюменская область подписала соглашение с крупнейшей в Восточной Европе онлайн-школойФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Правительство Тюменской области подписало соглашение с крупнейшей в России и в Восточной Европе онлайн-школой английского языка Skyeng. Свои подписи под документом поставили заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин и директор по развитию компании Skyend Александр Ларьяновский. Суть соглашения состоит в том, чтобы внедрить современную высокотехнологическую образовательную платформу WorkBook в школы Тюменской области, создать профессиональное сообщество преподавателей английского языка и содействовать их профессиональному росту.

В рамках сотрудничества стороны планируют создать профессиональное сообщество из 182 преподавателей английского языка в Тюменской области. Педагоги будут использовать самые современные цифровые решения в образовательном процессе, которые собраны на платформе WorkBook, и делиться полученными знаниями с коллегами.

Благодаря этому в Тюменской области повысится цифровая грамотность и уровень владения английским языков у преподавателей и их учеников. Благодаря постоянному повышению квалификации преподавателей и использованию технологий XXI века, учителя могут лучше передавать знания ученикам, а высокотехнологичная интерактивная платформа послужит для школьников мотиватором в изучении языка и выполнения домашних заданий.

По словам Александра Ларьяновского, Тюменская область – приоритетный регион для онлайн-школы. Сегодня специалисты разработали уникальную программу для 182 преподавателей английского языка, которая включает в себя технологическое обучение, материалы для самостоятельного изучения, профессиональные тренинги и непрерывную экспертную поддержку.

- Мы уверены, что благодаря этой программе учителя региона смогут стать настоящими преподавателями будущего, обладающими уникальными знаниями и эффективно использующими самые современные технологии для того, чтобы процесс обучения был максимально увлекательным и эффективным, - подчеркнул он.

Отметим, что также в рамках III инновационного форума INNOWEEK-2019 подписано соглашение между Тюменской областью и компанией «Кодвардс». Подписи под документом поставили заместитель губернатора Вячеслав Вахрин и гендиректор компании Максим Волошин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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