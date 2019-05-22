2019-05-22T10:15:47+03:00
Общество

За проведением ЕГЭ в Тюменской области будут следить 1430 камер

Системой видеонаблюдения оснащены 715 аудиторий в 46 школах региона
Марина Васильева
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Фото пресс-службы филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»Фото пресс-службы филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»
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В Тюменской области завершена подготовка систем видеонаблюдения для основного периода проведения Единого государственного экзамена. Он пройдет для выпускников школ с 27 мая по 1 июля.

Системой видеонаблюдения оснащены 715 аудиторий в 46 школах региона и региональном центре обработки информации РЦОИ, в том числе 14 школ в областном центре. Из всех аудиторий, где будет проходить экзамен, трансляция пройдет в режиме реального времени. Всего установлено 1430 видеокамер.

В каждой аудитории будет установлено не менее двух камер видеонаблюдения, пояснили в «Ростелекоме». Они располагаются таким образом, чтобы в обзор видеокамеры попадали все участники ЕГЭ, номера их рабочих мест, организаторы в аудитории, процесс печати и сканирования экзаменационных материалов, стол раскладки и последующей упаковки экзаменационных материалов.

- Выпускники понимают, что видеонаблюдение - это одна из гарантий честного экзамена и «цена» шпаргалки очень высока, - отметил директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер. - Кроме этого повсеместное использование камер в магазинах, общественном транспорте, на улицах города, а также увлечение прямыми эфирами и онлайн-трансляциями в социальных сетях сыграли свою роль: дети привыкли быть в объективе.

Он добавил, что в 2019 году ЕГЭ будут сдавать около 10 тысяч выпускников Тюменской области. Единый государственный экзамен проводится в регионе с 2002 года и нынешние одиннадцатиклассники уже с первого класса знали и понимали, что их ждет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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