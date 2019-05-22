2019-05-22T09:09:02+03:00
Экономика

Губернатор Александр Моор поприветствовал участников III инновационного форума INNOWEEK-2019

Глава региона направил видеопослание предпринимательскому сообществу
Алексей КОСЕНЧУК
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Губернатор Александр Моор поприветствовал участников III инновационного форума INNOWEEK-2019Губернатор Александр Моор поприветствовал участников III инновационного форума INNOWEEK-2019Фото: Алексей КОСЕНЧУК
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В Тюмени стартовал Третий инновационный форум – Неделя инноваций в Тюменской области INNOWEEK -2019. Форум, который пройдёт с 21 по 24 мая, объединит ведущих российских экспертов в области инноваций, IT-индустрии, представителей крупных компаний и новаторов из разных российских регионов. В адрес участников и экспертов INNOWEEK-2019 видеоприветствие направил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В своём послании к предпринимательскому сообществу глава региона отметил, что форум стал эффективной площадкой взаимодействия между инвесторами, институтами развития и крупными отраслевыми компаниями.

- Для поддержки высокотехнологичного предпринимательства в Тюменской области сделано многое. Мы будем и дальше поддерживать инновационные идеи и проекты, создавать условия для их воплощения в жизнь. Все это, безусловно, ложится в логику реализации приоритетных национальных проектов по созданию цифровой экономики и поддержке малого и среднего бизнеса, - отметил Александр Моор. – Всем участникам форума желаю плодотворной работы и общения, новых интересных идей и проектов.

Глава региона выразил благодарность предпринимательскому сообществу и готовность делиться знаниями, а также пожелал успеха молодым предпринимателям, которые решили связать своё будущее с инновационной сферой экономики.

- Уверен, совместные усилия позволят нам найти верные решения и реализовать все намеченные планы, - подчеркнул Александр Моор.

Отметим, что в течение работы форума участников ждет образовательная программа, «Битва стартапов», пленарные заседания и работа секций. Одним из ключевых событий INNOWEEK-2019 станет торжественное открытие представительства фонда Сколково в Тюменском технопапрке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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