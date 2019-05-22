Дачникам Тюмени напоминают об опасности неисправных печей и каминов

22 Май 08:03 2019-05-22T08:06:54+03:00

С 1 по 20 мая на территориях садоводческих обществ произошло 7 пожаров

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В Тюмени в период с 1 по 20 мая на территории садоводческих обществ произошло семь пожаров. В результате возгораний один человек погиб, двое получили травмы.

Основными причинами пожаров становятся нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей. Нередко возгорание происходит из-за короткого замыкания электропроводки в результате нарушения правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- В целях предотвращения возникновения пожаров на территориях приусадебных, садоводческих, огороднических участков в период действия особого противопожарного режима на территории Тюменской области запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и листья, бросать непотушенные спички и окурки, - отметили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города.

В ведомстве призвали тюменцев быть бдительными и осторожными с огнем, а также соблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми и электрическими приборами. Дачнкам также рекомендовано периодически осматривать состояние дымоходов печей и каминов.

ИСТОЧНИК KP.RU