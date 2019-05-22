В Тюмени за лето отремонтируют более 30 километров дорог

22 Май 07:17 2019-05-22T07:18:23+03:00

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В Тюмени продолжается реализация Федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках нее за ремонтную кампанию – 2019 планируется провести работы на 20 улицах общей протяженностью более 30 км.

Программой предусмотрен ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, приведение в соответствие с требованиями по обеспечению доступности маломобильным группам населения пешеходных переходов. Всего планируется обустроить более 650 тысяч кв.м нового дорожного покрытия.

- Сейчас по объектам программы администрация города заключает муниципальные контракты, – отметил председатель комитета строительства и ремонта дорожной инфраструктуры департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Захаров.

Он добавил, что самыми крупными из двадцати объектов станут: ул. Широтная (на всём протяжении), ул. Профсоюзная (от ул. Республики до ул. 50 лет Октября), ул. Харьковская (от ул. Мельникайте до ул. Пермякова), ул. Пермякова.

В администрации города подчеркнули, что полного перекрытия движения транспортных средств на этих улицах не будет. Возможно лишь ограничение движения, снижение скорости и сужение проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU