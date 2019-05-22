За 2018 год тюменские ревматологи поставили на ноги свыше 1200 пациентов

22 Май 06:58 2019-05-22T07:20:58+03:00

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Накануне, 21 мая, в Тюмени прошла Областная научно-практическая конференция «Междисциплинарный подход к ревматологическим заболеваниям». В течение двух дней эксперты обсуждали широкий круг вопросов диагностики, профилактики, лечения ревматических заболеваний.

Так, отмечалось, что только за 2018 год в ревматологическом отделении Областной клинической больницы №1 оказали стационарную помощь 1278 пациентам. Также врачи провели более 26 000 консультативных приемов жителям Тюмени и области.

- Болезни костно-мышечной системы – одна из распространенных причин инвалидизации населения России. Принимая во внимание серьёзность проблемы, для её эффективного решения необходимы новые знания и научные исследования в области ревматологии, а также аккумуляция компетенций специалистов других областей медицины, - отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Конференция позволила провести дискуссию и обсуждение сложных вопросов, подробных разборов клинических случаев, в том числе при сопутствующих патологиях, с ключевыми специалистами в этой области – д.м.н. В.Н. Амирджановой (Москва), профессором, д.м.н И.З. Гайдуковой (Санкт-Петербург), профессором, д.м.н. А.В. Смирновым (Москва).

Особое внимание уделили таким острым темам, как: дифференциальная диагностика суставного синдрома и лихорадки неясного генеза, возможности обезболивающей терапии коморбидного пациента, новые рекомендации по базисной терапии при эндопротезировании суставов и другие аспекты.

ИСТОЧНИК KP.RU