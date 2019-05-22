2019-05-22T07:20:58+03:00
Здоровье

За 2018 год тюменские ревматологи поставили на ноги свыше 1200 пациентов

Консультацию врачей получили более 26 тысяч жителей региона
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской областиФото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области
Изменить размер текста:

Накануне, 21 мая, в Тюмени прошла Областная научно-практическая конференция «Междисциплинарный подход к ревматологическим заболеваниям». В течение двух дней эксперты обсуждали широкий круг вопросов диагностики, профилактики, лечения ревматических заболеваний.

Так, отмечалось, что только за 2018 год в ревматологическом отделении Областной клинической больницы №1 оказали стационарную помощь 1278 пациентам. Также врачи провели более 26 000 консультативных приемов жителям Тюмени и области.

- Болезни костно-мышечной системы – одна из распространенных причин инвалидизации населения России. Принимая во внимание серьёзность проблемы, для её эффективного решения необходимы новые знания и научные исследования в области ревматологии, а также аккумуляция компетенций специалистов других областей медицины, - отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Конференция позволила провести дискуссию и обсуждение сложных вопросов, подробных разборов клинических случаев, в том числе при сопутствующих патологиях, с ключевыми специалистами в этой области – д.м.н. В.Н. Амирджановой (Москва), профессором, д.м.н И.З. Гайдуковой (Санкт-Петербург), профессором, д.м.н. А.В. Смирновым (Москва).

Особое внимание уделили таким острым темам, как: дифференциальная диагностика суставного синдрома и лихорадки неясного генеза, возможности обезболивающей терапии коморбидного пациента, новые рекомендации по базисной терапии при эндопротезировании суставов и другие аспекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени откроют первый в России магазин без кассиров
На улице Пионерской в Тюмени водителям запретили останавливаться
На Кубок России по спортивным танцам на колясках в Тюмень приехали более ста конкурсантов
Ущерб на миллион: на нелегальной АЗС Тюмени землю залили нефтепродуктами
В Ялуторовске и Калининском округе Тюмени пройдет предварительное голосование в думы города и области
Лопнул баллон: в одном из автобусов Тюмени пассажирку контузило хлопком воздуха
В Тюмени обсудили сохранение истоков русской словесности и культуры
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам
В Тюмени задержали серийных разбойников
Спрос на вечерние платья в Тюмени вырос с начала года в три раза
Сбербанк выступил партнером недели инноваций в Тюменской области «INNOWEEK-2019»
Во дворах Тюмени участились случаи наездов автомобилей на детей
В Тюмени наказали двух грабителей курьера по доставке еды
На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск перевернулся автомобиль с родителями и 7-летним ребенком
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса – Business Online Banking 2019
Тюменский суд рассмотрел дело полицейского, застрелившего наркомана
Как в Тюменской области платить за мусор, если живешь не по прописке или уехал в отпуск
Новосибирский телефонный мошенник обманул почти 40 тюменских пенсионеров
Тюменских детей 1 июня ждут на Фестивале талантов
В Гилевской роще Тюмени установят железное дерево
Погода 24 мая в Тюмени: дождь и сильный ветер
В лиге КВН «Запсиб» за выход в полуфинал поборются семнадцать команд
Для выпускников Тюменского президентского кадетского училища прозвенел последний звонок
ДомКлик от Сбербанка возобновил электронную регистрацию договоров уступки прав требования
Тюменцы с нарушениями слуха могут смотреть телевизор с субтитрами
В Тюмени обнаружено тело насмерть забитой 83-летней бабушки
Тюменских автомобилистов и дальнобойщиков предупреждают об ухудшении погоды
На забеге «Стальной характер-Автоград» в Тюмени можно выиграть автомобиль
Ну и погодка: в Тюменскую область идет дождь с градом и сильный ветер