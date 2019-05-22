В Тюменской области случаев заболевания клещевым энцефалитом пока нет

22 Май 06:39 2019-05-22T06:39:12+03:00

Обращаемость жителей в медучреждения региона с укусами не превышает средних значений

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Управление Роспотребнадзора по Тюменской области продолжает ежедневный мониторинг в связи с началом активности клещей. В настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов не превышает среднемноголетних значений.

- Всем пострадавшим (не привитым против КВЭ) назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. Случаи заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрированы, - отметили в региональном управлении.

Всего с начала эпидсезона 2019 года исследовано от населения 787 клещей, из них обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита в 9 (1,1 %) клещах, возбудитель клещевого боррелиоза в 214 (27 %) клещах.

В целях предотвращения присасывания клещей в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки. Всего обработано 4,1 тысяч гектар.

В надзорном ведомстве напомнили, что наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. C начала года привито от клещевого энцефалита 37847 человек (49%), из них 10577 (44%) - дети до 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU