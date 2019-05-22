2019-05-22T06:41:02+03:00
Общество

Погода в Тюмени 22 мая: все еще пасмурно и прохладно

Днем воздух прогреется до +11 градусов
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Сегодня, 22 мая, на территории Тюменской области преимущественно будет облачно, с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь.

Ближайшие сутки синоптики прогнозируют северо-западный ветер 5-10 м/с. Днем в отдельных районах порывы могут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью составит +4,-1 градусов, днем +8,+13 градусов.

В Тюмени утром столбик термометра покажет +3-+7 градусов. Днем воздух прогреется до +11 градусов. Вечером ожидается +6 градусов, а максимальная температура ночью на уровне +4 градусов.

В первой половине дня синоптики прогнозируют северо-западный ветер 3,1 м/с. К вечеру ожидается смена направления ветра на юго-западный 3,1-2,1 м/с. Влажность воздуха 41-50%. Давление 752 миллиметра ртутного столба.

В народном календаре 22 мая почитается память святителя Николая. Больше всего в народе этот праздник известен под названием Никола Вешний. Оба Николы - и Зимний (19 декабря), и Вешний - погоду устанавливают.

«Никола Вешний - с теплом, Николай Зимний - с морозом». Этим днем знаменуется конец весны и начало предлетья (с 22 мая до 10 июня). На Николу могут быть грозы, дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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