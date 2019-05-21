Юбилейная «Юридическая неделя в Тюмени» соберёт бизнесменов, законодателей и налоговиков

21 Май 18:06 2019-05-21T18:06:15+03:00

Десятое по счёту мероприятие пройдёт с 24 по 31 мая

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Представители законодательной и исполнительной власти, надзорных и налоговых органов, руководители предприятий малого и среднего бизнеса, ИП, руководители департаментов крупных предприятий, практикующие юристы, адвокаты, иногородние спикеры примут участие в юбилейной X «Юридической неделе в Тюмени», которая пройдёт с 24 по 31 мая. Как сообщили в департаменте по общественным связям, массовым коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области, организаторами мероприятия стали Союз «Западно-Сибирская Правовая Палата» и НП «Тюменский деловой клуб».

Как отметил председатель Совета ЗСПП Сергей Шатохин, правовое просвещение населения, предпринимателей и промышленников, которые организуют экономический процесс в регионе, должно быть постоянным и системным. По его словам, знание закона позволяет предпринимателям лучше ориентироваться в экономических и политических реалиях и быть более конкурентоспособными.

- В регионе созданы многие организационно-правовые элементы, обеспечивающие комфортный инвестиционный климат, гражданско-правовое взаимодействие для реализации промышленных и аграрных проектов на нашей территории, - отметил он.

Деловая программа «Юридической недели в Тюмени» начнется традиционным турниром по судебным поединкам на кубок ЗСПП, в котором примут участие практикующие юристы, судьи и представители бизнеса. Также пройдёт форум «Правовое обеспечение бизнеса: вызовы времени» и семинар управляющего партнера Адвокатского бюро «ЗСК» Дениса Саушкина «Уголовные риски бизнеса». Впервые на «Юрнеделе» пройдёт и правовой «Инструменты взыскания долгов: 5 оттенков этики, в котором сразятся спикеры. По итогам мероприятия аудитория определит, какой из инструментов взыскания долгов самый эффективный.

Подробная программа и регистрация участников X «Юридической недели в Тюмени» доступны по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU