Тюменская область полностью готова к проведению ЕГЭ

21 Май 17:52 2019-05-21T17:52:43+03:00

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Все 26 муниципалитетов Тюменской области приняли участие в ВСК-совещании, на котором обсудили готовность региона к проведению государственной итоговой аттестации. Как отметил начальник центра оценки качества образования Тюменской области Сергей Лунев, на прошлой неделе завершилось обучение 6-ти тысяч работников пунктов проведения экзаменов, а также тестирование оборудования, задействованного в проведении ЕГЭ.

Во всех аудиториях ППЭ Тюменской области и региональном центре обработки информации (РЦОИ) компания «Ростелеком» установила 1430 видеокамер. Системой оснащены 715 аудиторий в 46 школах региона и РЦОИ, в т.ч. 14 школ в Тюмени.

Из всех аудиторий, где будет проходить экзамен, трансляция пройдет в режиме реального времени. В каждой из них установлено не менее двух камер видеонаблюдения, которые располагаются так, чтобы в обзор попадали все участники экзамена, номера их рабочих мест, организаторы в аудитории, процесс печати и сканирования материалов, стол раскладки и последующей упаковки экзаменационных материалов. Тем не менее, главное условие при организации видеонаблюдения – защита персональных данных.

По словам директора департамента образования и науки Тюменской области Алексея Райдера, в 2019 году ЕГЭ сдадут около 10 тысяч выпускников региона. В Тюменской области ЕГЭ проводится с 2002 года, а это значит, что одиннадцатиклассники с первого класса знали, что по окончании школы им предстоит сдать ЕГЭ.

- Ребята писали пробные экзамены, участвовали в апробациях, а потому к процедуре и всем организационным моментам они относятся как к вполне привычным вещам. Выпускники понимают, что видеонаблюдение – это одна из гарантий честного экзамена и «цена» шпаргалки очень высока, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU