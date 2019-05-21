2019-05-21T17:52:43+03:00
Общество

Тюменская область полностью готова к проведению ЕГЭ

Готовность региона к проведению экзамена обсудили на ВСК-совещании
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменская область полностью готова к проведению ЕГЭТюменская область полностью готова к проведению ЕГЭФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Все 26 муниципалитетов Тюменской области приняли участие в ВСК-совещании, на котором обсудили готовность региона к проведению государственной итоговой аттестации. Как отметил начальник центра оценки качества образования Тюменской области Сергей Лунев, на прошлой неделе завершилось обучение 6-ти тысяч работников пунктов проведения экзаменов, а также тестирование оборудования, задействованного в проведении ЕГЭ.

Во всех аудиториях ППЭ Тюменской области и региональном центре обработки информации (РЦОИ) компания «Ростелеком» установила 1430 видеокамер. Системой оснащены 715 аудиторий в 46 школах региона и РЦОИ, в т.ч. 14 школ в Тюмени.

Из всех аудиторий, где будет проходить экзамен, трансляция пройдет в режиме реального времени. В каждой из них установлено не менее двух камер видеонаблюдения, которые располагаются так, чтобы в обзор попадали все участники экзамена, номера их рабочих мест, организаторы в аудитории, процесс печати и сканирования материалов, стол раскладки и последующей упаковки экзаменационных материалов. Тем не менее, главное условие при организации видеонаблюдения – защита персональных данных.

По словам директора департамента образования и науки Тюменской области Алексея Райдера, в 2019 году ЕГЭ сдадут около 10 тысяч выпускников региона. В Тюменской области ЕГЭ проводится с 2002 года, а это значит, что одиннадцатиклассники с первого класса знали, что по окончании школы им предстоит сдать ЕГЭ.

- Ребята писали пробные экзамены, участвовали в апробациях, а потому к процедуре и всем организационным моментам они относятся как к вполне привычным вещам. Выпускники понимают, что видеонаблюдение – это одна из гарантий честного экзамена и «цена» шпаргалки очень высока, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени откроют первый в России магазин без кассиров
На улице Пионерской в Тюмени водителям запретили останавливаться
На Кубок России по спортивным танцам на колясках в Тюмень приехали более ста конкурсантов
Ущерб на миллион: на нелегальной АЗС Тюмени землю залили нефтепродуктами
В Ялуторовске и Калининском округе Тюмени пройдет предварительное голосование в думы города и области
Лопнул баллон: в одном из автобусов Тюмени пассажирку контузило хлопком воздуха
В Тюмени обсудили сохранение истоков русской словесности и культуры
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам
В Тюмени задержали серийных разбойников
Спрос на вечерние платья в Тюмени вырос с начала года в три раза
Сбербанк выступил партнером недели инноваций в Тюменской области «INNOWEEK-2019»
Во дворах Тюмени участились случаи наездов автомобилей на детей
В Тюмени наказали двух грабителей курьера по доставке еды
На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск перевернулся автомобиль с родителями и 7-летним ребенком
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса – Business Online Banking 2019
Тюменский суд рассмотрел дело полицейского, застрелившего наркомана
Как в Тюменской области платить за мусор, если живешь не по прописке или уехал в отпуск
Новосибирский телефонный мошенник обманул почти 40 тюменских пенсионеров
Тюменских детей 1 июня ждут на Фестивале талантов
В Гилевской роще Тюмени установят железное дерево
Погода 24 мая в Тюмени: дождь и сильный ветер
В лиге КВН «Запсиб» за выход в полуфинал поборются семнадцать команд
Для выпускников Тюменского президентского кадетского училища прозвенел последний звонок
ДомКлик от Сбербанка возобновил электронную регистрацию договоров уступки прав требования
Тюменцы с нарушениями слуха могут смотреть телевизор с субтитрами
В Тюмени обнаружено тело насмерть забитой 83-летней бабушки
Тюменских автомобилистов и дальнобойщиков предупреждают об ухудшении погоды
На забеге «Стальной характер-Автоград» в Тюмени можно выиграть автомобиль
Ну и погодка: в Тюменскую область идет дождь с градом и сильный ветер